شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش تعديل عقود 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو الأهلى تعديل عقود 5 لاعبين، بعد ارتفاع قيمة الرواتب مؤخرا، وهو ما ظهر في الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي في الميركاتو الأخير، حتي بخلاف الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي الذين تم التعاقد معهما بمبالغ كبيرة.

ويعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب عدد من اللاعبين الخاص بتعديل قيمة عقودهم السنوية على مجلس إدارة النادي، خاصة وأن قيمة عقودهم السنوية فى الوقت الحالى لا تتخطي حاجز الـ٣ مليون جنيه، رغم وجود لاعبين يشاركون بشكل اساسي منهم، فى الوقت ان هناك لاعبين جدد لم يشاركوا حتي هذه اللحظة ويحصلون علي قيم مادية تتخطي حاجز الـ٤ ملايين ونصف ومنهم محمود وحيد الذي يحصل علي 4 ملايين و500 ألف جنيه، بخلاف القيمة التي يحصل عليها اللاعبين أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات وكذلك اجاي وعلي معلول الذين جددا عقودهما مؤخرا، حيث لا يحصل ايآ منهم علي قيمة أقل من 15 مليون جنيه سنويآ.