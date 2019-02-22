بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري.. ومواجهة مصرية بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الجمعة، مباراتان بالدوري المصري، حيث يستضيف حرس الحدود منافسه المقاصة في الأسبوع الرابع والعشرون، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وفي تمام السادسة مساءً، يلتقي النجوم والمصري في مباراة ضمن الأسبوع الثالث والعشرون.

مباريات الدوري المصري تنقل عبر قنوات النيل للرياضة وأون سبورت.

وفي الدوري الإنجليزي تقام في تمام الساعة 9:45، مباراتي وستهام وفولهام عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وكارديف سيتي أمام واتفورد، ضمن الأسبوع الـ27 من البريميرليج.

كما يستضيف ميلان نظيره إمبولي ضمن الأسبوع الخامس والعشرون، من الدوري الإيطالي.

وفي الدوري السعودي ضمن الأسبوع الحادي والعشرون، تقام 3 مباريات، التعاون يلتقي أمام الباطن الساعة 2:55، والقادسية أمام الشباب الساعة 5:15.

وفي ختام اليوم الساعة 7:25، يستضيف الوحدة نظيره أحد.

الوحدة يقوده فنيا أحمد حسام ميدو، ويضم بين صفوفه الحارس محمد عواد، فيما يضم أحد اللاعبين أحمد جمعة، ومؤمن زكريا.