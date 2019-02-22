رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد نجمه

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كثف نادي باريس سان جيرمان مفاوضاته مع البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن للفريق، من أجل تجديد تعاقده مع النادي الباريسي للإبقاء على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن زوجة ووكيلة أعمال "ألفيس" يتواجدان حاليًا في باريس من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الباريسي حول تجديد عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادي الباريسي اجتماع مع زوجة ووكيلة اعمال ألفيس هذا الأسبوع لحسم تجديد اللاعب.

ويرحب "ألفيس" بالاستمرار مع باريس سان جيرمان ويرغب البقاء مع الفريق أكثر من موسمين.