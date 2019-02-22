رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري يوم 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري يوم 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الجونة يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الجونة على استاد "الجونة" وذلك يوم الأحد، والموافق 24 فبراير 2019 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة الأهلي أمام الجونة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 45 نقطة، في المقابل يقع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الجونة أمام الأهلي في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.