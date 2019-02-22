رياضة | 5 نجوم بدلاء سواريز في برشلونة بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نجوم بدلاء سواريز في برشلونة بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني حدد 5 صفقات من العيار الثقيل للتعاقد مع إحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بأن برشلونة يبحث عن مهاجم مميز في سوق الانتقالات ليكون خليفة للمهاجم الحالي لويس سواريز في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرصد ثلاثة لاعبين كأولوية للفريق وهم الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت والمعار من بنفيكا البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يراقب وضع الثنائي ماكسي جوميز نجم سيلتا فيجو البالغ من العمر 22 عاما بجانب أندريس سيلفا نجم إشبيلية البالغ من العمر 23 عاما المعار من ميلان الإيطالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرصد ثنائي ليل الفرنسي وهم نيكولاس بيبي البالغ من العمر 23 عاما بالإضافة إلى رفائيل لياو البالغ من العمر 19 عاما.