شكرا لقرائتكم زيزو بديلا لـ دي ماريا في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عودة الثنائي أحمد زيزو والمدافع الصاعد محمد عبد السلام للتشكيل الأساسي للفريق أمام بترو أتلتيكو وذلك علي حساب محمود الونش وإبراهيم حسن.

من المقرر أن يحسم السويسرى جروس تلك المسألة من خلال تدريبات اليوم الجمعة خاصة بعد تذبذب مستوى الونش وإبراهيم حسن خلال المشاركات الأخيرة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة التى يتذيلها الفريق الأبيض بنقطة واحدة ويتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط