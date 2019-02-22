شكرا لقرائتكم الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لمواصلة التألق فى اللقاء أمام إمبولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى ميلان لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يستضيف نظيره إمبولي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

ويحتل ميلان المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل إمبولي المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويتطلع ميلان لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم للاحتفاظ بآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في حين يسعى إمبولي لإحداث المفاجأة بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في البقاء.

ويلتقي غداً السبت، تورينو مع أتالانتا، وفروسينوني مع روما، بينما يلعب بعد غد الاحد، سامبدوريا مع كالياري، بولونيا مع يوفنتوس، كييفو مع جنوى، ساسولو مع سبال، بارما مع نابولي، فيورنتينا مع الإنتر، فيما تختتم منافسات الجولة الأثنين القادم بمباراة لاتسيو وأودينيزي.