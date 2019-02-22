شكرا لقرائتكم اللي ذاكر ذاكر .. الإسماعيلي يختتم تحضيراته لمواجهة قسنطينة بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير استعداداته بمعسكره المغلق بالاسكندرية لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى والمقرر لها السادسة مساء غداً السبت باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الإسماعيلي خاض مباراتين في دور المجموعات، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين نظيفين، وأمام الإفريقي التونسي لإلغاء اللقاء.
الجدير بالذكر أن الإسماعيلي، كان قد حدد ملعب برج العرب، لاستضافة مبارياته الإفريقية.
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