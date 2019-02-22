شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كوليبالي يفجر مفاجأة عن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

أكد برونو ساتين وكيل السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي بأن وكيله باق مع نابولي وأنه لن يخون النادي وينتقل إلى غريمه يوفنتوس.

وقال ساتين في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: "انتقال كوليبالي إلى يوفنتوس؟ اللاعب مرتبط جدًا بفريق نابولي ويحب النادي والمدينة أيضًا".

وأضاف: "لا أعتقد أن كوليبالي سيخون نابولي بالانتقال إلى يوفنتوس، لكن دعونا لا ننسى أنه لاعب محترف".

واختتم ساتين تصريحاته قائلاً : "إذا كانت لديك فرصة للعب في مستوى أفضل فيجب أن تستمع للعروض ولكن أكرر أن كوليبالي مرتبط جدًا بنابولي".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي سينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.