شكرا لقرائتكم سيتي يضع قدما في ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غيلسنكيرشن (ألمانيا) - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 21:15

وضع مانشستر سيتي الإنكليزي قدما في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه المثير بعشرة لاعبين على مضيفه شالكه الألماني 3-2 على ملعب «فيلتنس أرينا» في غيلسنكيرشن في ذهاب ثمن النهائي.



واستهل مانشستر سيتي المباراة بأفضل طريقة ممكنة بافتتاحه التسجيل عبر الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (18)، لكن شالكه قلب الطاولة بهدفين للدولي الجزائري نبيل بن طالب (38 و45 من ركلتي جزاء)، وكان في طريقه إلى تحقيق الأهم ضد بطل إنكلترا الذي تلقى ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (68).

لكن البديل الدولي الألماني لوروا سانيه، مهاجم شالكه السابق، أدرك التعادل بعد 7 دقائق من دخوله مكان أغويرو (85)، قبل أن يخطف رحيم سترلينغ هدف الفوز (90)، ويلتقي الفريقان إيابا في 12 آذار (مارس) المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر. ودفع مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا بتشكيلة قوية أشرك فيها لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو في مركز قطب الدفاع. واحكم مانشستر سيتي ضغطه في الشوط الثاني لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد أوتاميندي للانذار الثاني (68)، ودفع غوارديولا بالدولي البلجيكي فانسان كومباني مكان القائد دافيد سيلفا (70).

ودفع غوارديولا بسانيه مكان أغويرو (78) وكان الدولي الألماني عند حسن ظن مدربه بإدراكه التعادل بتسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة أسكنها على يسار الحارس فاهرمان (78)، ومنح سترلينغ الفوز لمانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة طويلة خلف الدفاع من إيدرسون، فتوغل داخل المنطقة وتابعها على يمين فاهرمان (90).