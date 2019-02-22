شكرا لقرائتكم إنكلترا: تغريم كلوب لانتقاده التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 01:14

فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمس (الخميس) غرامة بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني على الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، لتلميحه بمحاباة الحكم كيفن فريند لنادي وست هام خلال تعادلهما (1-1) مطلع الشهر الجاري في الدوري المحلي.



وقال كلوب، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، إن فريند اعتقد أنه أخطأ باحتساب هدف السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 22، لتسلل على جيمس ميلنر وحاول التكفير عن ذنبه طوال المباراة. وجاء في بيان الاتحاد: «تم تغريم يورغن كلوب 45 ألف جنيه إسترليني (58.500 دولار أميركي) بعد قبوله تهم الاتحاد إثر تعليقاته بعد مباراة ليفربول ووست هام في 4 شباط (فبراير) 2019».

وتابع: «خرق تصريحه بعد المباراة المادة أ3(1) لتشكيكه بنزاهة الحكم و/أو التحيز الضمني».

وكان كلوب غرّم في كانون الأول (ديسمبر) ثمانية آلاف جنيه إسترليني، لمعانقته قبل صافرة النهاية حارسه البرازيلي أليسون بيكر فور تسجيل هدف الفوز في الدربي ضد إيفرتون.