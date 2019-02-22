رياضة | رئيس الملكي السابق : رحيل رونالدو خطأ تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الملكي السابق : رحيل رونالدو خطأ تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الاسباني السابق هجوماً حاداً على الرئيس الحالي للنادي فلورنتينو بيريز بسبب رحيل كريستيانو رونالدو الذي أكد أن رحيله خطأ تاريخي.

وقال كالديرون في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "اعتقد أن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد كان خطأ تاريخي، رونالدو طلب الحصول على راتب أعلى بعد الحصول على دوري أبطال أوروبا ولكن بيريز رفض".

وأضاف : "كريستيانو غضب أيضا عندما عرف أن ريال مدريد ينوي دفع الكثير من المال لنيمار، وبيريز قال له أنه لو جلب مبلغ 100 مليون يورو من أي ناد سيتركه يرحل عن الفريق وهو ما حدث بالفعل".

واختتم كالديرون تصريحاته قائلاً :"من الواضح أن زيدان طلب شيئا من بيريز لكنه لم يحصل عليه".