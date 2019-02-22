رياضة | سيليسين ساهم في انضمام دي يونج لبرشلونة .. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيليسين ساهم في انضمام دي يونج لبرشلونة .. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرينكي دي يونج نجم آياكس والذي تعاقد معه برشلونة بداية من الموسم المقبل بأن الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة الإسباني ساعد إدارة النادي الكتالوني على التعاقد معه.

وقال دي يونج في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : " تحدثت مع سيليسين عن برشلونة عندما بدأت الشائعات تكثر حول سعيهم لضمي، لقد سألني بعض الأسئلة وأنا سألته عن برشلونة والنادي والمدينة".

وأضاف :"كانت إجابات سيليسين إيجابية للغاية، قال لي ان مستوى التدريبات في برشلونة مرتفع للغاية بسبب وجود لاعبين من طراز عالمي هناك".

واختتم دي يونج تصريحاته قائلاً : "سيليسين قال لي أنه لو انضممت للبارسا سأتحسن وانمو كلاعب أكثر من أي مكان آخر وهذا سهل قراري جدا".

يذكر أن برشلونة تعاقد مع دي يونج من آياكس أمستردام الهولندي على أن ينضم للفريق الكتالوني رسميا في الموسم القادم.