رياضة | تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن أسعار تذاكر مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي وفريق بيترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل فى استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد منصور أن أسعار تذاكر اللقاء ستكون كالتالي:

١٠٠ جنيه للمقصورة

٧٥ جنيها للدرجة الأولي

٥٠ جنيها للموحدة

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر بمقر نادي الزمالك واستاد الإسكندرية ونادي سموحة في الإسكندرية بدايه من اليوم الجمعة

ويواجه الزمالك بطل أنجولا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسعة مساء الأحد ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة

وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2.

وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.