شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يسطر تاريخا جديدا ويهز عرش رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

تقدم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ترتيب قائمة الحذاء الذهبي.

وتمكن مبابي من الوصول لوصافة سباق الجولدن بوت لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات أوروبا الخمس الكبرى في الموسم الجاري.

وسجل الشاب الفرنسي، 38 نقطة بتسجيل 20 هدفًا خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة و الذي يحل في الصدارة برصيد 44 نقطة، بعد تسجيله 22 هدفًا.

و في المركز الثاني مكرر يأتي رونالدو برصيد 38 نقطة لكن بعدد أهداف أقل من أهداف ما بس بواقع 19 هدفًا.

وتواجد في المرتبة الثالثة كلًا من : أدينسون كافاني – كريتشوف بياتيك – محمد صلاح و سيرخيو أجويرو برصيد 34 نقطة.