شكرا لقرائتكم اليوم .. مصير مؤمن زكريا على كف عفريت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو أحد السعودى مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلى حتى نهاية الموسم، بعد اجتماع إدارة النادي مع الجهاز الطبي للفريق اليوم الجمعة، عقب مواجهة الوحدة فى بطولة الدوري السعودي.

وترددت أنباء عن إمكانية فسخ نادى أحد السعودى لعقده مع مؤمن زكريا، بسبب معاناته من إصابة قوية قد تحول دون استفادة النادي من خدماته حتى نهاية الموسم.