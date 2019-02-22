شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأوليمبي و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع الجزيرة و هليوبوليس مع الزمالك .

فيما تقام الجولة السادسة يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع هليوبوليس و سموحة مع طلائع الجيش و الجزيرة مع الأهلى و الزمالك مع الأوليمبي .