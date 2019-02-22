نشرة الخميس.. تصاعد أزمة الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة.. وواقعة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية التي حدثت يوم الخميس 21 فبراير.

بيراميدز: نرفض إجراء تعديلات في جدول الدوري والكأس إرضاءً لأطراف أخرى

أصدر نادي بيراميدز صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

رسميًا.. الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز بالكأس

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بالقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الحالي وهو رفض استبدال أي مباراة للفريق في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس.

اتحاد الكرة للأندية: تجديد التراخيص شرط للمشاركة في البطولات الإفريقية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا لأندية الدوري الممتاز للتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها.

مصدر يكشف الاجراءات التى سيتخذها الأهلي فى حالة عدم تراجع اتحاد الكرة

كشف مصدر في النادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم لن يُشارك في كأس مصر إذا لم يتم تعديل موعد مباراة الأحمر أمام بيراميدز.

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. لا تراجع

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار تعديل المباريات نهائي ولن يكون هناك اي تراجع عنه.

مصدر باتحاد الكرة: رئيس الزمالك تظلم بشأن إيقافه .. والقرار 7 مارس

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن رئيس الزمالك أرسل تظلمًا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرار منعه من حضور مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

حيثيات رفض الأهلي لقرارات اتحاد الكرة

قال مصدر من داخل النادي الأهلي لمصراوي إن قرار مجلس إدارة النادي الأحمر برفض خوض مباراة كأس مصر أمام بيراميدز نهائياً ولا رجعة فيه كاشفاً دوافع القرار الذي جاء تأكيد للاجتماع الطارئ الذى عقد في التاسع من فبراير الحالي .

الأهلي يوضح حقيقة الانسحاب من بطولة الكأس والهروب من مواجهة بيراميدز

قال مصدر رفيع المستوي بالأهلي إن ناديه يتمسك بمواجهة نادي بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في بطولة الدوري التزاما بجدول المسابقة الصادر عن اتحاد الكرة .

مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة لا يقف على مسافة واحدة من الجميع

أكد مصدر في النادي الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه مواقف شهدت تعنتاً كبيراً غير مبرراً (على حد وصفه)، في الوقت الذي دعم فيه نادي الزمالك بكل الطرق الممكنة.

مصدر يكشف لـ "الخليج 365".. موقف محمود علاء من مباراة بترو أتليتكو بالكونفدرالية

كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود علاء نجم الزمالك عن موقفه من مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام بتروأتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية.

الزمالك يُعلن أسعار تذاكر مباراته أمام بترو إتليتيكو الأنجولي وأماكن بيعها

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن أسعار تذاكر مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي ونظيره بيترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واقعة غريبة "تحكيميًا" في مباراة بتروجيت والانتاج الحربي (فيديو)

شهدت مباراة بتروجيت والانتاج الحربي واقعة غريبة عندما قام الحكم مبروك نبيل بإنهاء المباراة قبل أن يُقرر إعادتها من جديد.

بالصور.. نجوم الرياضة والإعلام في عزاء خالد توحيد

أُقيم عزاء خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، مساء اليوم بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة بحضور العديد من العاملين بالوسط الإعلامي والرياضي.