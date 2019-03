لن تمشي وحدك أبدًا.. الخطيب تريند على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تصدر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تريند موقع تويتر، وغرد العديد من جمهور الأهلي، عليه؛ معلنين دعمهم للخطيب، والنادي الحمر.

وتصدر هاشتاج "#الخطيب_يضرب_الأهلاوي_يدعم" بـ 330 ألف تغريدة.

وكتب أحد المغردين: "You will never Walk Alone .we are with you"، لن تمشي وحدك أبدًا نحن معك".

وغردت أخرى: "We always support you we are with you"، نحن دومًا ندعمك نحن معك".

وغرد حساب منسوب لشخص يدعى حامد :"أما تدخل تويتر ثلاثة هاشتاجات أهلاوية متصدرين تويتر.. فلازم تتأكد ان السوشيال ميديا تحت السيطرة الأهلاوية".

وكتب يوسف: "جمهوره ده حماه"، ودعم عبد الرحمن موقف إدارة النادي الأهلي: "جمهور الأهلي دائما ما يسجل البطولات بمواقفه بأحرف من ذهب في كتب التاريخ".

يذكر أن النادي الأهلي رفض برئاسة محمود الخطيب، تبديل مباراة بيراميدز في الدوري، بلقاء الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلن المجلس الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير الماضي، وينص على (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه، دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019، قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.