أسامة كمال عن أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز: "كفاية عيب".. وتركي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه لا يريد الخوض في أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة، الذي خاطب الأندية لتحذيرها من عدم مخالفة إجراءات التراخيص وإلا سيتم حرمانها من المشاركة في البطولات الإفريقية.

وتساءل كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "إيه اللي هيستفيده اتحاد الكورة من استبعاد الأهلي من البطولات الأفريقية، هل علشان نادي تاني يدخل بدل الأهلي".

وأضاف: "اللعب بقى على المكشوف"، لكن ما يحدث فج و"عيب.. كفاية كسرة النفس".

وشارك المستشار تركي آل الشيخ الفيديو، وعلق عليه: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد !".

ونقل الإعلامي إبراهيم فايق عن مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قرر تجميد نشاط النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر.

الأمر لم يلق قبولا لدى إدارة نادي الأهلي وأعلنت من خلال بيان رسمي رفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر.