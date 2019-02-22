شاهد.. تركي آل الشيخ يدرس تجميد نشاط "بيراميدز" وتصفيته

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قال الإعلامي إبراهيم فايق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئه قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.
وجاء غضب المستشار تركي آل الشيخ، بسبب تصريحات الإعلامي أسامة كمال بقناة DMC والتي هاجم خلالها نادي بيراميدز واتحاد الكرة.
لازم ياخد الدوري أو ياخد بطولة، وماذا يستفيد اتحاد الكرة في حالة انسحاب الأهلي، لصالح الفريق المستثمر، وفعل أي شيء لإرضاء شخص.. حرام عليكم مصر.. الكل عارف معنى كلامي".
وتساءل كمال خلال تصريحاته: "هو شرط المستثمر اللي في مصر ياخد الدوري،
ونشر «آل الشيخ» هذا الفيديو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع... وربنا ميجيب كسره لحد!".
وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة محمود
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