رياضة | هل يفعلها يوفنتوس .. أشهر 8 "ريمونتادا" بتاريخ الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يفعلها يوفنتوس .. أشهر 8 "ريمونتادا" بتاريخ الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً على حساب يوفنتوس مساء الأربعاء، بهدفين دون مقابل في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليضع النادي الإسباني قدماً في نصف النهائي.

وجاءت ثنائية أتلتيكو في شباك السيدة العجوز عن طريق الثنائي الأوروجوياني؛ خيمينيز ودييجو جودين قلبي دفاع الفريق، لتصعب الأمور على يوفنتوس في مباراة الإياب التي مقرر لها أن تقام يوم 12 مارس المقبل.

وتعتبر الأمور ليست صعبة على نجوم يوفنتوس بشكل كبير، فالفريق الإيطالي يمتلك لاعبين من العيار الثقيل مثل كريستيانو رونالدو وماندزكيتش وباولو ديبالا، لذلك فعمل "ريمونتادا" في موقعة الإياب على ملعب "أليانز ستاديوم" ليس مستحيل.

ويتسائل البعض قبل موقعة الإياب بين الطرفين، عن إمكانية مشاهدة ريمونتادا تاريخية على ملعب يوفنتوس في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/19.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز 8 "ريمونتادا" في دوري الأبطال:

- روما × برشلونة:

نجح فريق روما في التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال النسخة الماضية بعد صعق برشلونة بثلاثية نظيفة على الرغم من الخسارة الثقيلة والقاسية في مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 4-1.

- برشلونة × باريس سان جيرمان:

شهدت نسخة 2017-16؛ أعظم "ريمونتادا" في تاريخ الشامبيونزليج فعلى الرغم من خسارة البارسا بنتيجة رباعية نظيفة لكن روح البارسا ظهرت في الإياب وحقق الفريق الإسباني فوزاً ثقيلاً بنتيجة 6-1 ليتأهل لدور الـ8.

- ريال مدريد × فولفسبورج:

في نسخة 2015/16؛ خسر ريال مدريد من فولفسبورج بهدفين نظيفين في لقاء ذهاب دور الثمانية بألمانيا، لكن بطل أوروبا لم يستسلم وحقق فوزاً ثميناً على الفريق الألماني وفاز بثلاثية نظيفة في العودة.

- بايرن ميونيخ × بورتو:

بنسخة 2015/ 14؛ فاز بورتو في لقاء ذهاب دور الثمانية بثلاثة أهداف لهدف وحيد على البافاري، لكنه لم يستطيع الصمود أمام هجوم البايرن في لقاء الإياب، وخسر 6-1.

- تشيلسي × باريس سان جيرمان:

نسخة 2014/13؛ شهدت عودة تاريخية لنادي تشيلسي حيثُ خسر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكنه عاد في الإياب وفاز بثنائية نظيفة.

- مانشستر يونايتد × أولمبياكوس:

نسخة 2014/13؛ عبر مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية من الشامبيونزليج على الرغم من الخسارة في الذهاب بثنائية نظيفة لكنه عاد في الإياب وحقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون مقابل.

- ميلان × برشلونة:

نسخة 2013/12؛ دخل فريق برشلونة مهمة صعبة واختبار حقيقي بعد خسارته من ميلان بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بينهما بدور الـ16 لكن الفريق الاسباني فاز برباعية نظيفة بلقاء العودة.

- تشيلسي × نابولي:

نسخة 2012/11؛ فاز نابولي على تشيلسي بذهاب دور الـ16 بنتيجة 3-1 على ملعبه لكن البلوز عادوا وحققوا فوزاً ثميناً وقتها على الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1 في الإياب.