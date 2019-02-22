رياضة | رد قوي من أتلتيكو مدريد على استفزاز رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد قوي من أتلتيكو مدريد على استفزاز رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد صافرات استهجان جماهير "الروخيبلانكوس" خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وأشار رونالدو إلى جماهير أتلتيكو مدريد بأصابعه الخمسة خلال المباراة، في إشارة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، رداً على صافراتهم وهتافاتهم ضده.

وقال رئيس الأتلتيكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "بالنسبة لي رونالدو لم يفز بـ5 بطولات من دوري أبطال أوروبا، ولكن فقط 3، الاثنان الآخران اللذان فاز بهما على حساب أتلتيكو مدريد لم يفز هو بهما".

وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً على حساب يوفنتوس مساء الأربعاء، بهدفين دون مقابل في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليضع النادي الإسباني قدماً في نصف النهائي.

وجاءت ثنائية أتلتيكو في شباك السيدة العجوز عن طريق الثنائي الأوروجوياني؛ خيمينيز ودييجو جودين قلبي دفاع الفريق، لتصعب الأمور على يوفنتوس في مباراة الإياب التي مقرر لها أن تقام يوم 12 مارس المقبل.