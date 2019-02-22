رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22/2/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22/2/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 22/2/2019 عدداً من المواجهات النارية في مختلف البطولات عالمياً لذلك، نرصد لكم عبر"الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري الانجليزي:

- وست هام × فولهام:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:

- اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

الدوري السعودي:

- الباطن × التعاون:

اليوم في تمام الساعة الـ2:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية

- القادسية × الشباب:

اليوم في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية

- الوحدة × أحد:

اليوم في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قنوات السعودية الرياضية

الدوري المصري:

- حرس الحدود × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

- النجوم × المصري البورسعيدي:

اليوم الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة