شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لخطف هذا النجم العربي ! والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية فرنسية سعي برشلونة للظفر بخدمات نجم ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن البرسا تواصل مع حسام عوار في الآونة الأخيرة لمحاولة إقناعه بالانضمام لصفوفه.

وكان عوار قد صرح في وقت سابق بأنه يتعلم من تشافي وإنييستا نجمي برشلونة السابقين عبر مشاهدة مقاطع فيديو لهما على الإنترنت.

وذكرت ليكيب بأن البارسا يسعى لاستغلال علاقاته الطيبة مع ليون لضم عوار الذي يستمر عقده حتى صيف 2023.

ويمت المتوقع أن يشتعل الصراع على عوار في ظل اهتمام آرسنال أيضًا بضمه خاصةً بعد توقيع آرون رامسي ليوفنتوس بدايةً من الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب، حيث ذهب إليه بيب جوارديولا مدرب الفريق لتهنئته شخصيًا عقب مواجهة ليون والسيتي في دور المجموعات لدوري الأبطال.

يذكر أن ليون تعادل مع البرسا في ذهاب دور الشتة عشر لدوري أبطال أوروبا بينما سيكون الحسم في العودة على ملعب كامب نو.