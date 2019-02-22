انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي على بيان النادي الأهلي برئاسة الخطيب، الذي أكد فيه موقفه من مواجهة فريق الأهرام في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها الخميس المقبل. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "لا أتوقع ينسحبون.. إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".
وكان الأهلي قد أصدر بيانًا ظهر اليوم يوضح فيه موقفه من مباراة بيراميدز في الكأس، حيث قرر الأهلي في اجتماعه التمسك بقرار المجلس السابق (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل
وكان الأهلي قد أصدر بيانًا ظهر اليوم يوضح فيه موقفه من مباراة بيراميدز في الكأس، حيث قرر الأهلي في اجتماعه التمسك بقرار المجلس السابق (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار.
ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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