شكرا لقرائتكم خبر عن باصريح لـ«الخليج 365»: 5 أجانب يكفون لخدمة الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد مساعد مدرب الفريق الاتحادي الأول المدرب الوطني بندر باصريح لـ«الخليج 365» أن تجربة الثمانية أجانب في الموسم الحالي لها سلبياتها وإيجابياتها، مبينا أن بعض اللاعبين نجحوا وقدموا أنفسهم بصورة فنية جيدة، ومنهم من لم ينجح ولم يحالفه التوفيق في إثبات نفسه والظهور بالمستوى الفني الذي يقوده للاستمرار في المنافسات المحلية في الموسم الحالي.

وأوضح باصريح أن تقليص عدد المحترفين الأجانب من الثمانية إلى خمسة لاعبين في الموسم الرياضي القادم هو القرار الصائب، وذلك من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب الوطنيين في الأندية للعب مع أنديتهم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية، متمنيا أن يوفق الاتحاد السعودي لكرة القدم في اتخاذ القرار المناسب حيال تقليص عدد اللاعبين الأجانب الحاليين في المنافسات المحلية.