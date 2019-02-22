شكرا لقرائتكم خبر عن المفلح: التعاقدات أرهقت خزينة الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) أوضح عضو مجلس إدارة نادي القادسية المدير التنفيذي فارس المفلح، بأنه مع تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين وبالتدريج وصولا إلى أربعة خلال المواسم المقبلة، وقال المفلح: حسب وجهة نظري الشخصية فإن هناك عددا من السلبيات في قرار الـ8 أجانب في الدوري السعودي، وأبرزها قلة مشاركة اللاعب المحلي، مما يتسبب في انعدام ظهور أسماء جديدة لخدمة المنتخبات

أوضح عضو مجلس إدارة نادي القادسية المدير التنفيذي فارس المفلح، بأنه مع تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين وبالتدريج وصولا إلى أربعة خلال المواسم المقبلة، وقال المفلح: حسب وجهة نظري الشخصية فإن هناك عددا من السلبيات في قرار الـ8 أجانب في الدوري السعودي، وأبرزها قلة مشاركة اللاعب المحلي، مما يتسبب في انعدام ظهور أسماء جديدة لخدمة المنتخبات السعودية ، وكذلك ارتفاع المرتبات الشهرية للاعبين الأجانب، والالتزامات المالية المكلفة لخزانة الأندية، أما بالنسبة للإيجابيات فأهمها ارتفاع قوة المباريات والمنافسة بين فرق الدوري بوجود عدد 8 أجانب لكل فريق، وبكل تأكيد أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب سوف يمنح الفرصة للاعبين السعوديين بشكل كامل للمشاركة خلال منافسات الدوري في المواسم القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر المفلح: التعاقدات أرهقت خزينة الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.