شكرا لقرائتكم خبر عن «العلوم والهندسة الحسابية» بطلاً لدوري كاوست 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz-

أختتمت أخيراً في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) البطولة السنوية الثالثة لكرة القدم لعام 2019 بين إدارات وأقسام الجامعة بمشاركة 24 فريقاً. انطلقت البطولة بمباريات متفرقة بين الفرق التي تم توزيعها على 4 مجموعات، تأهلت منها أربعة فرق لعبت مباراتي نصف النهائي، وانتهت بنهائي مثير بين فريقي قسم شؤون الدراسات العليا في الجامعة وقسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية (CEMES). تميزت المباراة النهائية بالإثارة والمهارات الكروية الجميلة من قبل اللاعبين، وانتهت بركلات الترجيح التي حسمت فوز فريق قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية بالمركز الأول وتنصيبه بطل الجامعة لهذه السنة في كرة القدم. وفي نهاية البطولة، تم منح جوائز للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني، شملت 16 تذكرة طيران تم توزيعها على لاعبي الفريقين، إضافة لأفضل هداف في البطولة والذي كان من فريق معلمي مدارس الجامعة، وأفضل حارس مرمى من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية وجائزة أفضل هدف تم تسجيله والذي كان من نصيب قسم شؤون الدراسات العليا، فيما نال فريق إدارة العلاقات العامة والإعلام جائزة اللعب النظيف، فيما حقق ذات الفريق أسوأ نتيجة في البطولة بعد هزيمته من أحد الفرق المنافسة بعشرة أهداف مقابل لا شيء. وقام نائب الرئيس لخدمات المجتمع كريستوفر سيلي، ومدير عام خدمات المجتمع عمر العمر ومدير المشاركة المجتمعية فارس الخليدي بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة.