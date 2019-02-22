خلاص.. كفاية

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بعد مباراة ممتعة من الفريقين، تمكن الهلال من تعزيز صدارته بعد فوزه على الاتحاد 2/0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. جاء هدفا الهلال عن طريق؛ بافيتيمبي قوميز (د:68)، وسالم الدوسري (د:81).

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وإن كانت فرص الهلال أخطر، وبدأت بتسديدة من قوميز مرت فوق العارضة، وبعدها أخرى من محمد الشلهوب. ورد مهاجم الاتحاد ألكسندر ريجوفيتش بتسديدة أرضية أمسكها عبدالله المعيوف. وكانت أخطر الفرص من محمد كنو عندما لعب كرة ماكرة أبعدها فواز القرني لركلة زاوية.

وفي الشوط الثاني، فرض الهلال سيطرته على المستطيل الأخضر، وفي الدقيقة 68 تمكن مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز من إحراز الهدف الأول، بعد متابعته كرة جيفينكو ليسددها قوية في المرمى الاتحادي. وفي الدقيقة 81 عزز سالم الدوسري تقدم فريقه بعد أن سجل الهدف الثاني بتمريرة ذكية من جيوفينكو ليواجه الحارس فواز القرني ويضعها على يساره هدفا ثانيا للهلال.

وبذلك يصل الهلال للنقطة 52 منفرداً بصدارة الدوري، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 15 نقطة في المركز الـ15.