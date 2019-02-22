الاتفاق يخطف نقطة من الحزم

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) تعادل فريق الحزم مع نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما أمس في الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير

تعادل فريق الحزم مع نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما أمس في الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتقدم الحزم بالدقيقة 67 عن طريق لاعبه أليماو من ضربة جزاء، ثم أدرك الاتفاق هدف التعادل بالدقيقة 70 عن طريق لاعبه جوانكا من ضربة جزاء، وارتفع رصيد الحزم إلى 23 نقطة بالمركز الثاني عشر، والاتفاق بالمركز الثامن مؤقتا برصيد 28 نقطة.

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