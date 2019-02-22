الدوسري نجم متجدد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أثبت لاعب الهلال سالم الدوسري أنه الرقم الصعب في صفوف ناديه، كما هو الحال مع المنتخب السعودي، بعد الأداء الممتاز الذي قدمه، وتوجه بهدف في مرمى الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله أثبت لاعب الهلال سالم الدوسري أنه الرقم الصعب في صفوف ناديه، كما هو الحال مع المنتخب السعودي، بعد الأداء الممتاز الذي قدمه، وتوجه بهدف في مرمى الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة»، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وأهدى الدوسري الانتصار لجماهير ناديه، واللاعبين، والجهازين الفني والإداري، مشددا على أن فريقه «ناوي على الدوري».



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