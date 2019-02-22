شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة تنتظر الأسترالي ميلوس وجمهور الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في الوقت الذي أشاد الجميع بمستوى «الكلاسيكو»، وبما قدمه الفريقان، إلا أن الأسترالي ميلوس ديجينيك، أفسد جمالية المباراة باستفزازه جماهير الاتحاد الذين أمطروه بالفوارغ، قبل أن يتدخل حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي وينذره بالبطاقة الصفراء. ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات ضد اللاعب وجمهور الاتحاد.

في الوقت الذي أشاد الجميع بمستوى «الكلاسيكو»، وبما قدمه الفريقان، إلا أن الأسترالي ميلوس ديجينيك، أفسد جمالية المباراة باستفزازه جماهير الاتحاد الذين أمطروه بالفوارغ، قبل أن يتدخل حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي وينذره بالبطاقة الصفراء. ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات ضد اللاعب وجمهور الاتحاد.

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة تنتظر الأسترالي ميلوس وجمهور الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.