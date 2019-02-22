مباراتان في دوري 21

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستأنف مساء اليوم مباريات دوري الخليج العربي لفرق تحت 21 سنة للكرة، التي بلغت أسبوعها السادس عشر، ويقف في صدارتها فريق العين برصيد 37 نقطة بدون هزيمة حتى الآن، وفي المركز الثاني نجد فريق الوحدة برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث فريق الشارقة برصيد 28 نقطة.

وتتجدد المنافسة في جولتها الجديدة بمواجهات قوية تبدأ بلقاء الوحدة الوصيف والوصل الثامن، ثم الجزيرة السابع مع بني ياس الخامس برصيد 23 نقطة.

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