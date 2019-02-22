شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الزوراء والديوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي نجح فريق الزوراء في خطف التعادل من ضيفه فريق الديوانية 3-3 ضمن الجولة ال 18 من الدوري العراقي الممتاز.

سجل للديوانية عبد الله عبد «هدفين» وفلاح عبد الكريم، بينما سجل للزوراء عبد الله عبد «خطأ في مرماه» وعلاء عباس وجبار كريم في الدقيقة الخامسة في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق الحدود مع ضيفه فريق البحري من دون أهداف.

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