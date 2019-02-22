فيفياني: الحذر من قاهر العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر



أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء أن فريقه تتملكه رغبة كبيرة في الفوز والاستمرار في حصد النقاط لتحقيق هدف البقاء، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق اليوم المتمثلة في غياب البرازيلي راموس ابرز عناصره الهجومية بسبب الطرد في الجولة الماضية، مشددا على أهمية المباراة بوصفها على أرض كلباء وأمام منافس مباشر.

وطلب فيفاني من لاعبيه الحذر من الفريق الظفراوي الذي يلعب كرة جيدة وبإيقاع عال، وقادم من فوز كبير على العين ويتسلح بمعنويات جيدة.

من جانبه، أكد اللاعب وليد المازمي أن مباراة اليوم تمثل فرصة جيدة للعودة لطريق الانتصارات.