شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً للدراويش بعد نقطة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فى الثانية ظهر اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الخميس عقب التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام .
ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين للدوري .
ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً للدراويش بعد نقطة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.