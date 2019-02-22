شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً للدراويش بعد نقطة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فى الثانية ظهر اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الخميس عقب التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة الرابعة والعشرين للدوري .

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة .