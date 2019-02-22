الأهلي: نشعر بأن هناك من يدير اللعبة غير اتحاد الكرة

كتب- محمد مصطفى:
هاجم عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الفريق أمام بيراميدز المقررة يوم 28 فبراير.
وقال القيعي في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" موجها حديثه لاتحاد الكرة: "ماذا يريد أن يثبت اتحاد الكرة، هو من يملك اللوائح وهو والأقوى بلا شك لأنه ممثل مصر وحلقة الوصل خارجيا مع الاتحاد الدولي".
وأكمل: "اتحاد الكرة هو من يدير الكرة المصرية.. نتمنى ذلك.. ولكن نشعر بأن هناك من يدير الكرة المصرية غير اتحاد الكرة".
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