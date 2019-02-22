أحمد هاني

أسدل الستار أمس الخميس على المُتأهلين الـ 16 لدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي بعد انتهاء مباريات العودة من دور الـ 32 من المسابقة. وجاء الفرق الـ 16 المُتأهله كالآتي: بنفيكا - البرتغال

تشيلسي - إنجلترا

سلافيا براغ - التشيك

انتر ميلان - إيطاليا

فياريال - أسبانيا

زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا

فالنسيا - أسبانيا

آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المتأهلين الـ 16 لدور لثمن نهائي الدوري الأوروبي وموعد القرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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