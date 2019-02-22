شاهد.. رئيس الزمالك يعلق على بيان الأهلي بشأن أزمة اللقاءات المؤجلة

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علق رئيس نادي الزمالك، على بياني ناديي الأهلي وبيراميدز أمس الخميس، حول أزمة تعديلات اتحاد الكرة بشأن اللقاءات المؤجلة بالدوري الممتاز، وأيضا المؤجلة من كأس مصر.
وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" مع الإعلامي خالد الغندور، إنه يطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتحكيم العقل وخوض اللقاء، طبقا للتعديلات التي أقرها اتحاد الكرة، مؤخرا، والموافقة على استبداله ليكون بدور الـ16 بكأس مصر بدلا من الدوري الممتاز، دون الانسياق وراء إرضاء بعض الجماهير الخارجة عن النص.
وأكد رئيس الزمالك، أنه يطالب بتحكيم العقل لتسيير الأمور دون أزمات، والبحث عن المصلحة العامة قبل مصلحة أي شخص أو أشخاص.
يذكر أن رد مسئولي نادي بيراميدز، على البيان، تضمن تمسكهم بخوض مؤجلات الدوري أولا، واستبدال لقاء الأهلي ليكون بدور الـ١٦ لكأس مصر بدلا من الدوري الممتاز، في الـ28 من فبراير الجاري، كما أقر اتحاد الكرة دون الأخذ في الاعتبار بيان الأهلي الأخير.
وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة محمود
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