تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

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اليوروباليجكتب : أحمد البادي
اختتمت مساء اليوم الخميس منافسات إياب دور الــ32 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".
وشهدت تأهل 16 فريقًا إلى دور الــ16 بالدوري الأوروبيثلاث فرق من إسبانيا هم فالنسيا وفياريال وإشبيلية، وتأهل تشيلسي وآرسنال من إنجلترا، ونابولي وإنتر
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