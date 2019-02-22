رياضة | الماركا تفجر مفاجأة حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا تفجر مفاجأة حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن حسم مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد وذلك بعد أنباء رحيله لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "الماركا" عبر غلافها إن مودريتش سيعتزل في ريال مدريد، وهناك تجديد عقد بين الطرفين بين الطرفين سوف يتم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية : "سيتم تجديد عقد العبقري الكرواتي، أحد أفضل اللاعبين في الحقبة التاريخية الثانية للنادي لمدة عام إضافي، سينتهي العقد في 2021 عندما يبلغ من العمر 36 عاماً وسيتقاضى راتباً من بين الأعلى في الفريق".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد وستكون وجهته المقبلة هي الدوري الإيطالي ومن المحتمل أن يكون بالتحديد نادي "إنتر ميلان".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد رفض التفريط في خدمات الكرواتي الدولي في الصيف المقبل عندما تلقى عرضاً مغرياً من إنتر ميلان وكان يتجه لقبوله.