رياضة | خطوة واحدة تفصل سموحة عن التعاقد مع مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل سموحة عن التعاقد مع مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي سموحة من إتمام التعاقد مع حسام حسن مدرب بيراميدز السابق، ليتولي تدريب الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مستوى فريق سموحة خلال الفترة الحالية، فقد فشل النادي الإسكندراني في تحقيق أي فوز خلال 14 لقاء بالدوري المصري الممتاز.

كما لم يحالف عادل عبدالرحمن المدرب الحالي، الحظ في قيادة الفريق إلى تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق بالمسابقة المحلية.

وينتظر أن يعقد فرج عامر رئيس نادي سموحة اجتماعًا، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وحسم ملف التعاقد مع مدرب جديد وذلك بعد عودته من الخارج.

جدير بالذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب البطولة وفي رصيده 25 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في 4 منها، وتعادل في 13، وخسر في 6.