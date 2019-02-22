رياضة | أول تعليق من رئيس الزمالك عن منع الأهلي مشاركة المعارين أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس الزمالك عن منع الأهلي مشاركة المعارين أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي الزمالك عن قرار إدارة النادي الأهلي بمنع لاعبي الفريق المعارين من اللعب أمامه في مباريات الدوري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "التلميذ دائما يتعلم من الأستاذ ومحمود الخطيب في kg1 إدارة ويتعلم مننا وليس لدينا مشكلة في ذلك".

يذكر أن الأهلي منع مشاركة أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق من المشاركة أمامه في مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل.

أسند الاتحاد الإفريقي مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي لطاقم تحكيم موريتاني والمقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة الحكم بايدا دحان ويعاونه شيخ مامادو بيني وإسماعيل حميدو ديالو وبوشعيب لمغيفري حكما رابعا.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع طلائع الجيش

يخوض الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره بترو اتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل، علي ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد بترو أتليتكو في تمام التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.

وفشل الزمالك في تحقيق أي إنتصار خلال مباراتي الجولتين الأولي والثانية، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2، بينما تعادل أمام نصر حسين داي في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 1-1.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر نصر حسين داي الترتيب برصيد 4 نقاط، يليه جور ماهيا الكيني وبترو اتليتكو الأنجولي ويمتلك كل منهما 3 نقاط.