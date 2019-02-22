رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا قبل موقعة بترو أتليتكو الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا قبل موقعة بترو أتليتكو الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي الزمالك عن توفير طائرة خاصة لنقل الفريق في أي رحلة إفريقية تزيد مدتها عن 5 ساعات.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية إن النادي يسعى لتوفير كل سبل الراحة للاعبين وأنه سيتم نقل اللاعبين في الرحلات الخارجية بطائرة خاصة حال زيادة مدة السفر عن 5 ساعات.

ومن المقرر أن يغادر الزمالك إلي أنجولا لمواجهة بتروأتليتكو على متن طائرة خاصة لتفادي الإرهاق وتجنب مشقة السفر وطول مدة السفر.

يذكر أن الزمالك كان قد سافر أيضا إلي تشاد لمواجهة القطن التشادي بطائرة خاصة.

أسند الاتحاد الإفريقي مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي لطاقم تحكيم موريتاني والمقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة الحكم بايدا دحان ويعاونه شيخ مامادو بيني وإسماعيل حميدو ديالو وبوشعيب لمغيفري حكما رابعا.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع طلائع الجيش

يخوض الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره بترو اتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل، علي ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد بترو أتليتكو في تمام التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.

وفشل الزمالك في تحقيق أي إنتصار خلال مباراتي الجولتين الأولي والثانية، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2، بينما تعادل أمام نصر حسين داي في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 1-1.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر نصر حسين داي الترتيب برصيد 4 نقاط، يليه جور ماهيا الكيني وبترو اتليتكو الأنجولي ويمتلك كل منهما 3 نقاط.



