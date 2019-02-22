إيمري يهاجم باتي بوريسوف بالسلاح الفتاك

ودفع إيمري بالألماني مسعود أوزيل، كأساسي في تشكيلة الجانرز، وذلك للمرة الأولى منذ مباراة كارديف سيتي، بالدوري الإنجليزي، والتي أقيمت في 29 يناير/كانون ثان الماضي.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوزيل أكثر لاعبي آرسنال مساهمة في التسجيل (7 أهداف) وصناعة فرص محققة (33 فرصة) ببطولة الدوري الأوروبي منذ بداية موسم 2017-2018.
وكان أوزيل خارج حسابات إيمري في الفترة الأخيرة، كما أن العديد من التقارير أشارت إلى أن المدرب الإسباني يرغب في التخلص من خدمات النجم الألماني.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت الأسبوع الماضي بتفوق باتي بوريسوف بنتيجة 1-0، وبالتالي يحتاج آرسنال إلى تحقيق الفوز اليوم بفارق هدفين على الأقل، من أجل التأهل للدور التالي.
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