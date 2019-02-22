مانشستر سيتي يسيطر على التشكيلة المثالية لأسبوع الأبطال

سيطر نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، على التشكيلة المثالية لأسبوع دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال على "تويتر"، التشكيلة التي ضمت من نجوم السيتي كل من ليروي ساني ودافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج.

وشهد الأسبوع الحالي إقامة 4 مباريات بالبطولة الأوروبية، حيث تعادل ليفربول سلبيًا مع بايرن ميونخ، وتكررت نفس النتيجة في لقاء ليون وبرشلونة.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على يوفنتوس 2-0، وتفوق مانشستر سيتي على شالكه 3-2.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

أنتوني لوبيز (ليون) - ماتس هوميلز (بايرن ميونخ) - دييجو جودين (أتلتيكو مدريد) - دافيد ألابا (بايرن ميونخ) - خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - جوردي ألبا (برشلونة) - نبيل بن طالب (شالكه) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - ليروي ساني (مانشستر سيتي) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).