الوصل يتجاوز الوحدة بهدف ليما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

حقق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن الجولة ال16 من مواجهات دوري الخليج العربي، على ملعب «استاد زعبيل»، بحضور 3540 شخصاً.

سجل البرازيلي فابيودي ليما الهدف الوحيد (13)، ليرفع (الإمبراطور) رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، بينما ظل الوحدة في مركزه السادس ب24 نقطة،

كسب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل رهان الفوز على فريقه السابق، الذي قاده لمدة موسمين، قبل إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ظهر الفريق الأصفر بالتشكيلة الأساسية، التي ظل يدفع بها مدربه ريجيكامب، وفي الجانب الآخر كان ظهور الحارس محمد الشامسي في مرمى (العنابي) بعد غياب، وبقاء المغربي مراد باتنا على مقاعد البدلاء الأبرز في تشكيلة «العنابي».

لعب فهود زعبيل، أمس، الشوط الأول بطريقة متميزة؛ حيث صنعوا من خلاله العديد من الفرص، وحرمت متابعة الحارس الشامسي البرازيلي فينيسيوس من تسجيل هدف بالكعب على طريقة النجم الجزائري السابق رابح ماجر.

وتواصل الأداء الجيد من أصحاب الملعب في الشوط الثاني، وأحكم الوصل سيطرته على الكرة، وشكل الخطورة على مرمى ضيفه، الذي أنقذه تألق الحارس الشامسي من عدة أهداف محققة، وصنع الشامسي كذلك الفرصة الوحيدة الأخطر للوحدة حين مرر كرة طويلة إلى ليوناردو، الذي انفرد بمرمى الوصل؛ ولكن سرعة العزيزي، وفدائية المدافع وحيد أنقذت الوصل من ضياع النقاط الثلاث.