شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الشيخة فاطمة لرياضة رماية السيدات بقبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الجولة الأولى من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتي أقيمت بميادين لارنكا بقبرص، وجاء الختام مثيراً ورائعاً، وتوجت الرامية الأولمبية السلوفاكية دانكا بطلة على عرش رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» ونالت ذهبية البطولة برصيد 48 (120) طبقاً وتلتها القبرصية ياناجيوتا أندرو في المركز الثاني برصيد 47 (115) طبقاً ونالت الميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب القبرصية اندريا اليفثيوريو وجمعت 37 (116) طبقاً.

وفي بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» احتكرت الراميات الروسيات المراكز الثلاثة الأوائل وفازت جوليا توجولوكوفا بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حققت 36 (115) طبقاً ونالت مواطنتها جوليا سافيلفيا الميدالية الفضية وجمعت 35 (112) طبقاً ونالت كاترينا بارايا الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد الشابات توجت الروسية أنا بطلة لبطولة الاسكيت وفازت مواطنتها زيليا بالمركز الثاني والميدالية الفضية بينما فازت بالميدالية البرونزية الرومانية ماريا وفي بطولة التراب للشابات فازت بذهبية البطولة الرامية الروسية داريا وحصلت زميلتها بولينا على الميدالية الفضية فيما نالت البولندية ساندرا الميدالية البرونزية.

توج الفائزات سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى قبرص وحسن الشحي المدير التنفيذي للبطولة.

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