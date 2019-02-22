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مصر تحصد ذهبيتين فى رابع أيام البطولة الأفريقية للسلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد ماهر حمزة على ذهبية منافسات سلاح الشيش فى البطولة الإفريقية المقامة فى الجزائر .

 

فيما حصل يوسف سناء و أيمن ربيع على برونزية المنافسة .

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أما على صعيد منافسات سلاح سيف المبارزه، حصلت  لمي ياسر على المركز الثانى والميدالية الفضية و أية شريف على البرونزية. 

 

كما حصلت  مريم أحمد محمد على ذهبية سلاح السيف و لينا وليد على البرونزية ،ويرأس البعثة عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح.

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