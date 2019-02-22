شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبيتين فى رابع أيام البطولة الأفريقية للسلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد ماهر حمزة على ذهبية منافسات سلاح الشيش فى البطولة الإفريقية المقامة فى الجزائر .
فيما حصل يوسف سناء و أيمن ربيع على برونزية المنافسة .
أما على صعيد منافسات سلاح سيف المبارزه، حصلت لمي ياسر على المركز الثانى والميدالية الفضية و أية شريف على البرونزية.
كما حصلت مريم أحمد محمد على ذهبية سلاح السيف و لينا وليد على البرونزية ،ويرأس البعثة عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح.
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